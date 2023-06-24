شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يقترب من الاستمرار فى حراسة عرين الأهلى بمواجهة الكأس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد الشناوي، قائد الأهلي، من الاستمرار في حراسة العرين الأحمر خلال مباراته ضد منتخب السويس غدا الأحد في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة.

ويدافع الأهلي عن لقب الكأس المتوج به في آخر نسخة بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية.

وكان العرف يقضي بمشاركة الحراس البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير في مباريات الكأس، ولكن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يفضل استمرار الشناوي في حراسة العرين الأحمر وعدم إجراء تغييرات.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين ليستمر مع الفريق الأحمر حتى عام 2025.