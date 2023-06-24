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6 أندية تحجز مقاعدها فى دور الثمانية لكأس مصر.. تعرف على المواجهات

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القاهرة - سامية سيد - حجزت 6 أندية مقاعدها في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وتحددت بالفعل ثلاث مواجهات في هذا الدور وتبقت مباراة وحيدة لم تتحدد أطرافها بسبب المواجهات المؤجلة.

وحقق فريق النجوم المفاجأة للمرة الثانية بعد إقصاء الإسماعيلي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد همام في الدقيقة 66 ونور علاء الدين في الدقيقة 81، ثم إقصاء فريق سموحة من خلال الفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر ليتأهل لدور الـ 8، حيث استطاع نور علاء إحراز هدف التقدم للنجوم بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار حارس مرمى سموحة.

ومواجهات دور الثمانية هي
 

الزمالك VS  المقاولون

بيراميدز VS البنك الأهلى

النجوم VS إنبى

الفائز من (الأهلي ومنتخب السويس) ضد الداخلية VS الفائز من المصري ضد الحرس

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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