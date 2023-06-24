شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، عن ضربة البداية في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تنطلق غدا الأحد في المغرب.

مشوار مصر في دور المجموعات يبدأ بلقاء النيجر، ثم مالي والجابون على الترتيب، وستكون المواجهة الأولى في الثامنة مساء الأحد المقبل وهي كالتالي:

- المباراة الأولى: مصر ضد النيجر، 25 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

- المباراة الثانية: مصر ضد مالي، 28 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

- المباراة الثالثة: الجابون ضد مصر، 1 يوليو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة

وتضم البعثة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة، فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة، المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا.