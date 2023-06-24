شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 6 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها احتفال حسين الشحات بتجديد عقده مع الأهلى حتى 2026، بجانب تأكيد مصدر بنادى بيراميدز الحصول على خدمات سيف جعفر لاعب الزمالك.

الأهلى يعلن تجديد عقد رامى ربيعة لمدة عامين قادمين

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين ليستمر مع الفريق الأحمر حتى عام 2025.

لجنة المسابقات تؤجل انطلاق مباراة الأهلى ومنتخب السويس غداً لمدة ساعة

استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد انطلاق مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر لمدة ساعة، لتقام المباراة فى التاسعة والنصف بدلا من الثامنة والنصف مساء غد الأحد.

منتخب السلة يخسر أمام صربيا فى أولى مبارياته بكأس العالم للشباب

خسر منتخب السلة للشباب تحت 19 عامًا أولى مبارياته في كأس العالم المقامة حاليًا بالمجر، أمام منتخب صربيا 74-59 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز الحصول على توقيع سيف فاروق جعفر لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لينضم للفريق السماوى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

منحت رابطة الأندية المحترفة جائزة أفضل لاعب فى الجولة 16 من منافسات الدوري المصري، لـ محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، بعدما صنع هدفين لفريقه ضد حرس الحدود، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر، أقيمت بينهما الخميس الماضي.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم الحكام الذى سيدير مباراة منتخب مصر الأولمبى مع النيجر غدا، الأحد، فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب.

المنتخب الأولمبى بالزى الأحمر والنيجر بالأبيض غداً فى أمم أفريقيا يرتدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب النيجرالزي الأبيض كاملا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين غداً باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يرحل التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن صفوف الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، وذلك نظرًا لانتهاء تعاقده مع ناديه.

نفاذاً للقانون ولائحة النظام الأساسى للنادى، وفى أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداى بالإسماعيلية ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قراراً بتعيين لجنة ثلاثيه تضم كلاً من، (المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي).