شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم لمدة عامين قادمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.
وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع دارة النادي ولجنة التخطيط.
وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين ليستمر مع الفريق الأحمر حتى عام 2025.
وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي، ولجنة التخطيط.
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