شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ميدالية حصيلة منتخب مصر للسباحة فى بطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين، والتى أقيمت في القاهرة، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى السبت 24 يونيو بمجمع حمامات السباحة على استاد القاهرة الدولي والتى شارك فيها 38 دولة.

وحصد لاعبو المنتخب الوطنى المصرى 14 ميدالية متنوعة، منها 4 ميداليات ذهبية، 5 ميداليات فضية، 5 ميداليات برونزية، وكان حسن الختام بفوز رباعى التتابع 200 متر بزعانف المونو الأبطال عمر محمود وأحمد عوض وعمار أحمد وطارق حسن بالميدالية الذهبية كأفضل ختام للأبطال المصريين طوال مشوار مشاركاتهم الدولية.

وأشادت آنا ارزانوفا، رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، بالبطولة من حيث التنظيم والأداء وحسن الاستقبال والإقامة داخل مصر.

بينما أكد سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، على أهمية البطولة التى حظيت بتشريف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذى أثنى على الجهود المبذولة من كل القائمين على العمل للوصول للمستوى الأفضل والذى يليق بحجم وقيمة الدولة المصرية، وكانت سعادته كبيرة بالفوز بهذا الكم الهائل من الميداليات لمنتخبنا الوطنى.