شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما للأهلى ومنتخب السويس بالكأس.. والمباراة بدون VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم هشام الفلال لإدارة مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر غدا الأحد، ويعاونه محمد مجدى سليمان ووليد حميد مساعدان، ومحمود أبو السعود حكما رابعا، وتقام المباراة بدون تقنية الفيديو بناء على قرار اتحاد الكرة بإقامة جميع مباريات دور الـ32 بالكأس بدون التقنية.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة الثنائى مروان عطية وأليو ديانج للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة منتخب السويس بكأس مصر.

ويفتقد الأهلى جهود عمرو السولية فى مباراة منتخب السويس للإصابة، فيما شارك ديانج بديلا فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري، وجلس مروان عطية على دكة البدلاء ضمن خطة الجهاز الفنى لإراحته.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويعكف مارسيل كولر على تدريب لاعبيه على تنفيذ الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه، لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالألقاب المحلية والافريقية.