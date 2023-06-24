شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يختتم استعداداته للقاء النيجر غدا فى افتتاح مشواره الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم السبت استعدادا للقاء النيجر غدا فى مستهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء تدريب المنتخب على استاد بن بطوطة الفرعي بعد قيام الجهاز الفني واللاعبين بمعاينة أرضية الاستاد الرئيسي المقرر أن تقام عليه المباراة الساعة الثامنة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت طنجة.

جاء التدريب بمثابة مراجعة نهائية لأدوار ومهام اللاعبين المرشح تواجدهم فى التشكيل الأساسي لمباراة غد، إلى جانب الاطمئنان على كل اللاعبين وجاهزيتهم للمباراة، وظهر كل اللاعبين بمستوى طيب يبعث الاطمئنان، وبدت ملامح حالة التركيز واضحة على جميع اللاعبين.

جاءت تدريبات المنتخب الأولمبى الختامية بعدما تدرب مرتين فى مدينة طنجة كانت عبارة عن تدريبات استشفائية وترويحية فى الجيم وحمام السباحة خلال اليوم الأول لوصوله من مدينة الرباط إلى طنجة بعد وديته القوية التى لعبها مع الكونغو.

وكانت التدريبات الاستشفائية والترويحية بهدف التخلص من الإرهاق والإجهاد بعد اللقاء الودى مع الكونغو وفى أعقاب رحلة السفر من الرباط إلى طنجة.

وفى اليوم الثاني أدى المنتخب تدريبات قوية ركز خلالها الجهاز الفني على مراجعة عدد من الجمل الفنية والخططية وسط حالة تركيز كبيرة جدا من اللاعبين.

وجرت التدريبات فى طنجة تحت إشراف لجان الكاف المنظمة للبطولة، وحرص مسئولو الكاف على الالتقاء بكل أفراد بعثة المنتخب الأوليمبي فى فندق الإقامة وعقدوا اجتماعات تحضيرية للبطولة على كافة الأصعدة الفنية والطبية والإعلامية.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.