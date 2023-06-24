شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يحشد 20 لاعبا لمواجهة الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي فريد، مدرب منتخب السويس، عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022-2023.

وجاءت القائمة كالتالي: "محمود كوكو - نادر عاطف - أونياما هنري - أحمد حاتم - أحمد صالح - كريم بدير - محمد حمدان - محمود قطب - محمد هيكل - أنس شندي - محمد الضرف - جودوين فرايداي - هارون إسماعيل - حازم مدحت - محمد جبل - عمرو مصطفى - محمد مسعد - محمود رفعت - إسلام سيما - نادر كارم".

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم هشام الفلال لإدارة مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر غدا الأحد، ويعاونه محمد مجدى سليمان ووليد حميد مساعدان، ومحمود أبو السعود حكما رابعا، وتقام المباراة بدون تقنية الفيديو بناء على قرار اتحاد الكرة بإقامة جميع مباريات دور الـ32 بالكأس بدون التقنية.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة الثنائى مروان عطية وأليو ديانج للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة منتخب السويس بكأس مصر.

ويفتقد الأهلى جهود عمرو السولية فى مباراة منتخب السويس للإصابة، فيما شارك ديانج بديلا فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري، وجلس مروان عطية على دكة البدلاء ضمن خطة الجهاز الفنى لإراحته.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.