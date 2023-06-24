بين الزمالك وبيراميدز.. سيف جعفر مهدد بالإيقاف

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض نادي الزمالك لأزمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رغم تجديد عقده خلال الأيام الماضية.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد فجر مفاجأة كبيرة عندما أعلن عن توقيع سيف جعفر على عقد لمدة 4 سنوات مع نادي بيراميدز بشكل نهائي.

وذكر موقع "مصراوي" أن سيف جعفر وقع عقدا مع نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، قبل الاتفاق مع مسئولي الزمالك.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن سيف جعفر توصل مع مسئولي الزمالك، لاتفاق من أجل تجديد عقده، لمدة أربعة مواسم، ولكن أخبر مسئولي الزمالك بتوقيعه من قبل مع فريق بيراميدز.

وأضاف المصدر أن مسئولي القلعة البيضاء "لن يُظهروا عقد سيف جعفر الجديد مع النادي، لحين التوصل لحل مع بيراميدز، وإنهاء الأمور بشكل ودي".

وأشار المدر إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بين سيف جعفر والزمالك، سيكون اللاعب معرض للإيقاف، بسبب توقيعه لناديين.