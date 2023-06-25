شكرا لقرائتكم خبر عن غياب تاو وعودة كهربا.. تعرف على قائمة الأهلي لمباراة منتخب السويس بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، قائمة مباراة منتخب السويس، غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي شهدت استبعاد بيرسي تاو وعودة محمود كهربا ومحمد هاني ورأفت خليل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج – محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري - رأفت خليل - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا- محمد شريف.

كما شهدت القائمة غياب كل من: حمزة علاء ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعمرو السولية وبرونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي ولجنة التخطيط.