شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يضم 24 لاعبا لقائمة المحلة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق استعدادًا للسفر إلى القاهرة غدا والدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك ضمن الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى .

وجاءت القائمة تضم 24 لاعبا والتى تضم كلا من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان ، محمود الحضرى ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع: أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، هانى عادل ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد وجيه .

خط الوسط: أحمد الشيخ ، خالد الاخميمى ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، كريم مصطفى .

الهجوم: حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك ، عاطف حكيم .