شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يتعافى من الإصابة ويشارك فى تدريبات الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الكرة خلال مران الفريق، اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان شبانة قد غاب عن قائمة الزمالك لخوض مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، وأصبح المدافع لائقا من الناحية الطبية وشارك في التدريبات بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.