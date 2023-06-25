شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يتعافى من الإصابة ويشارك فى تدريبات الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الكرة خلال مران الفريق، اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وكان شبانة قد غاب عن قائمة الزمالك لخوض مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، وأصبح المدافع لائقا من الناحية الطبية وشارك في التدريبات بصورة طبيعية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري، بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
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