شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قوية تنتظر لاعبى سموحة بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، هجوما لاذعا على لاعبى سموحة بعد الخروج من دور الـ16 في كأس مصر على يد النجوم في المباراة التى جمعتهما اليوم وانتهت بخسارة الفريق السكندرى بهدف نظيف.

وهاجم أحمد سامى اللاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة مباشرة وأكد لهم توقيع عقوبات قوية لم يروها من قبل بعد الخروج المخيب للآمال من كأس مصر.

وأكد أحمد سامى أن المباريات المقبلة ستشهد إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسى، بعد ظهورهم بأداء باهت وإضاعة بطولة كأس مصر بهذه الطريقة وعدم وجود أى روح للعودة في المباراة.

واصل فريق النجوم مفاجآته فى بطولة كأس مصر هذا الموسم، وأطاح بفريق سموحة من دور الـ16 بعدما فاز عليه بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية، وكان النجوم قد أطاح أيضا بالإسماعيلى من دور الـ32 بالبطولة.

شهد الشوط الأول تفوقا واضحا لفريق سموحة، الذى لاحت له أكثر من فرصة لهز شباك النجوم، أبرزها انفراد حسين فيصل بالمرمى إلا أنه أضاع فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تصدى حارس النجوم للكرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى تحسن أداء النجوم ونجح نور علاء فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 68 بعدما راوغ شريف رضا، مدافع سموحة، ووضع الكرة ببراعة فى مرمى الفريق السكندرى، وفشلت محاولات سموحة للعودة للمباراة لتنتهى بفوز النجوم بهدف نظيف، ليصعد النجوم لمواجهة انبى فى دور الـ8 بكأس مصر.