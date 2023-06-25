شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مباراة المصرى وفيوتشر بالتعادل السلبى واللجوء لضربات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره فيوتشر، على وقع التعادل السلبي، في اللقاء الذى يجمع الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تذهب المباراة لضربات الترجيح لحسم المتأهل لنهائي كاس الرابطة.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: "في حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: باسم علي – علي الفيل – سعد سمير – جوزيف نجوين، الوسط: محمد فاروق – مهند لاشين – محمد رضا بوبو، والهجوم: الحاج باري – هشام عادل - أحمد رفعت".

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالي: "في حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: كريم العراقي– عمرو موسى– عمرو سعداوي– اسلام أبو سليمة، والوسط: عبد الرحيم دغموم– الياس الجلاصي– ايزي ايميكا– زياد كمال، والهجوم: مروان حمدي – جريندو".

وتأهل فريق المصري لنصف النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في حين حقق فيوتشر فوزا صعبا على حرس الحدود بهدف نظيف فى نفس الدور.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.