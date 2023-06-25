شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: فرحتى لا توصف بعد تجديد عقدى.. والأحلام فى الأهلى ليست لها نهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رامي ربيعة، مدافع الأهلي، عن سعادته الغامرة بعد تجديد عقده مع ناديه للاستمرار في الدفاع عن قميصه حتى عام 2025.

وقال ربيعة، في تصريحات مسجلة: "دخلت الأهلي في سن الثامنة، وكان حلمي اللعب في الدرجة الأولى، وبدأت العمل على نفسي وكان تفكيري اللعب في الفريق الأول ولعبت أول مباراة في سن 16 سنة".

وأضاف: "كنت أصغر كابتن للأهلي لأني تقلدت الشارة وأنا في سن 21 سنة، وفرحتي لا توصف باللعب في الدرجة الأولى وتحقيق بطولات مع الأهلي أعظم نادي في القارة".

وتابع: "حققت معه جزءا كبيرا من أحلامي وإنك تبسط جمهور الأهلي أو شعب الأهلي بالنسبة لي وليس جمهور الأهلي فقط، والأهلي بيتي ورحلتي معه مستمرة والبطولات معه مستمرة والأحلام في الأهلي ليس لها نهاية".

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين ليستمر مع الفريق الأحمر حتى عام 2025.