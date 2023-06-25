شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ثلاثى دورة ترقى المحترفين قبل انطلاقها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد، الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين أ فى القسم الثاني لكرة القدم، الذى تلعب على استاد الإسكندرية، بين الثلاثى بروكسى والمنيا والمصرية للاتصالات.

يتأهل من هذه الدورة فريقين من الثلاثى بروكسى والمنيا والمصرية للاتصالات لدوري المحترفين أ، ويهبط الثالث لدوري المحترفين ب.

وضمن 16 ناديا التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهم: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادي حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، بالإضافة إلى المتأهلين من هذه الدورة الثلاثية ليكتمل 20 فريقا في الموسم المقبل.

مواعيد مباريات الدورة:

الأحد 25 -6-2023 (بروكسي × المنيا)

الإثنين 3-7-2023 (الاتصالات× بروكسي)

الأحد 9-7-2023 (المنيا × الاتصالات)

أرقام الثلاث أندية في القسم الثانى:

المنيا

لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو المنيا 32 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا وحقق المركز السادس برصيد 46 نقطة في مجموعة الصعيد.

المصرية للاتصالات

لعب 30 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات، سجل لاعبو الاتصالات 43 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا، وحقق المركز السادس برصيد 49 نقطة في مجموعة القاهرة.

بروكسي

لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو بروكسى 42 هدفا واستقبلت شباكهم 29 هدفا وحقق المركز السادس برصيد 48 نقطة في مجموعة بحرى.