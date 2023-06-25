شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تضمن الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمنت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، الحفاظ على قمة التصنيف العالمي حتى نهاية الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل، بعدما انتزعت نوران عرش التصنيف من نور الشربينى لاعبة سبورتنج، الأسبوع قبل الماضى، وذلك بعد تتويج نوران مؤخراً ببطولة الجونة الدولية للسيدات.

وكانت نور الشربينى قد تصدرت تصنيف السيدات لـ 4 أسابيع متتالية بعد فوزها ببطولتى، العالم، وبريطانيا المفتوحة، قبل أن تودع بطولة الجونة من الدور نصف النهائي.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نوران جوهر (المركز الأول)

نور الشربينى (المركز الثاني)

هانيا الحمامى (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

تصدرت نوران جوهر التصنيف العالمى للسيدات وجاء ترتيب باقى اللاعبات كالتالي: نور الشربينى فى المركز الثانى، هانيا الحمامى فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحى فى المركز الخامس، نور الطيب فى المركز السادس، وتقدمت البلجيكية نيلى جليس إلى المركز السابع، وتراجعت الإنجليزية جورجينا كيندى إلى المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر فى المركز التاسع، وتقدمت روان العربى إلى المركز العاشر لتعود إلى قائمة التوب 10.