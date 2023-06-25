اخبار الرياضه

مدينة العلمين تستضيف البطولة العربية للجودو 2023 "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العلمين تستضيف البطولة العربية للجودو 2023 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة العلمين النسخة القادمة من البطولة العربية للجودو 2023، في ظل استعداد مدينة العلمين الجديدة لاستضافة أهم الأحداث .

أكد مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضيين يستحق توجيه الشكر الى سيادة الرئيس لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

واضاف مرزوق محمد أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارسة ، فى ظل وجود داعم وسند لهم، اضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل اقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر خفاقا فى المحافل الدولية.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه أن الاهتمام الرئاسى سيكون مسئولية على عاتقنا وعهد لبذل ما بوسعنا لزيادة قاعدة ممارسى الرياضة وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الابطال.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا