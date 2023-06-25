شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العلمين تستضيف البطولة العربية للجودو 2023 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة العلمين النسخة القادمة من البطولة العربية للجودو 2023، في ظل استعداد مدينة العلمين الجديدة لاستضافة أهم الأحداث الرياضية.

أكد مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضيين يستحق توجيه الشكر الى سيادة الرئيس لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

واضاف مرزوق محمد أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارسة الرياضة ، فى ظل وجود داعم وسند لهم، اضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل اقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر خفاقا فى المحافل الدولية.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه أن الاهتمام الرئاسى سيكون مسئولية على عاتقنا وعهد لبذل ما بوسعنا لزيادة قاعدة ممارسى الرياضة وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الابطال.