شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمباراة منتخب السويس بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لخوض مباراته ضد منتخب السويس غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة الغد.

واختار الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، قائمة مباراة منتخب السويس، غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي شهدت استبعاد بيرسي تاو وعودة محمود كهربا ومحمد هاني ورأفت خليل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج – محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري - رأفت خليل - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا- محمد شريف.

كما شهدت القائمة غياب كل من: حمزة علاء ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعمرو السولية وبرونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.



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