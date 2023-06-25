شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مباراة منتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق منتخب السويس غدًا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين؛ تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة منتخب السويس في التاسعة والنصف مساء غد الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.