شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى للجودو عن موعد انطلاق البطولة العربية للجودو والتى تستضيفها مصر بمدينة العلمين، التى ستشهد استضافة الكثير والكثير من البطولات فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 12 إلى 18 أغسطس القادم بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية لإقامة البطولات بمصر

من جانبه أكد مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضيين يستحق توجيه الشكر إلى سيادة الرئيس لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

واضاف مرزوق محمد أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارسة الرياضة، فى ظل وجود داعم وسند لهم، إضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل أقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر خفاقا فى المحافل الدولية.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه أن الاهتمام الرئاسى سيكون مسئولية على عاتقنا وعهد لبذل ما بوسعنا لزيادة قاعدة ممارسى الرياضة وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الأبطال.