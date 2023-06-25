غدا الأحد.. اليمن وإيران في مواجهة التحدي لنيل تذكرة العبور إلى مونديال الناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محمد البعداني، مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أن فريقه عقد العزم على تحقيق هدف الصعود لكأس العالم، عندما يلتقي غدا الأحد مع نظيره الإيراني في ربع نهائي بطولة آسيا والمؤهلة لكأس العالم.

وقال البعداني في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بانكوك اليوم السبت، إن المنتخب الإيراني منافس قوي جداً والمباراة ستكون صعبة على كلا المنتخبين، و"نتمنى أن نكون في الموعد".

وأضاف "مستعدون لمواجهة أي منتخب، أتينا للبطولة ونحن على علم بأن كل المنتخبات قوية في دور المجموعات، فما بالكم بالأدوار الإقصائية".

وتابع "استعددنا جيدا لمواجهة منتخب إيران ونحترم إمكاناته ولاعبيه، وهو بالفعل منافس قوي وليس سهلاً، لدينا حلم ونؤمن بقدرتنا في الفوز على أي منتخب بالبطولة".

وفي نفس المؤتمر، تحدث هيثم السلامي، لاعب المنتخب الوطني للناشئين، قائلا: "أملنا كبير أن نوفق في المباراة ونحقق الحلم الذي قضينا وقتا كبيرا في الإعداد له".

وأضاف: "ننتظر هذه المباراة بفارغ الصبر والتي ستؤهل منتخبنا لكأس العالم، نؤمن بحظوظنا في الفوز وسنقدم أداءً جيدا يليق بالمنتخب اليمني وسنسعد شعبنا".