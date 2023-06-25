تطورات مفاوضات الأهلي مع كولر لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، تطورات رغبة الأهلي في تجديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يريد التجديد لمارسيل كولر لمدة موسمين وهذا هو القرار المثالي".

أضاف: "لكي تقوم بمشروع ناجح عليك تأمين المدرب بالشكل الأمثل، خصوصًا أن كولر مدرب عادل وذكي في اختياراته وتقييم اللاعبين".

واختتم: "كولر أثبت بالأرقام أنه مدرب مميز مع الأهلي، لذلك بدأ الأهلي بالفعل في خطوات مفاوضات المدرب من أجل التجديد له".

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس في كأس مصر:

أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي سيخوض بها مواجهة منتخب السويس المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالآتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

محمد هاني - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري.

رأفت خليل - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في المقرر لها غدًا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.