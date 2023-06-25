المصري يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق المصري البورسعيدي بطاقة تأهله إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين على حساب فريق فيوتشر بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح.

ولجأ المصري وفيوتشر لركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص خلال الوقت الأصلي من المباراة إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ90 دقيقة ليتجه الفريقان لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

بدأ فريق المصري المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو السعداوي، إسلام أبو سليمة.

الوسط: دغموم، إلياس الجلاصي، إيزي إيميكا.

الهجوم: زياد كمال، مروان حمدي، جريندو.

بينما بدأ فريق فيوتشر المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: محمود جنش.

الدفاع: باسم علي، سعد سمير، الحاجي باري، علي الفيل.

الوسط: محمد فاروق، هشام عادل، جوزيف جوناثان.

الهجوم: مهند لاشين، محمد رضا "بوبو"، أحمد رفعت.

وينتظر فريق المصري الذي تأهل اليوم على حساب فيوشر حامل لقب البطولة النسخة الماضية، الفريق المتأهل من مباراة الاتحاد وسيراميكا لمواجهته في المباراة النهائية.