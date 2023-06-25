إنجاز تاريخي لمصر في بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف إنجازا تاريخيا لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي أقيمت بمصر بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة.

و أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي استضافها حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي ( 4 ذهبيات، و 4 فضيات و 6 برونزيات) ليحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول الترتيب النهائي للبطولة.

بينما جاءت بعثة الاتحاد الدولي في المركز الأول برصيد 36 ميدالية (15 ذهبية 11 فضية 10 برونزيات) ثم اليونان في المركز الثاني برصيد 14 ميدالية (6 ذهبيات و 6 فضيات وبرونزيتين).

ميداليات مصر في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف:

وجاءت الذهبيات لمصر عن طريق كل من: مهاب ايهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، وفريق 4*100 مونو بنين.

بينما جاءت الميداليات الفضية لمصر عن طريق كل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة.

فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو و طارق حسن في سباق 50م سباحة تحت الماء و مهاب إيهاب بسباق 800 م مونو أولاد.

يذكر ان بطولة العالم للناشئين شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.

وتنطلق غدًا بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف وتستمر حتى يوم 26 يونيو.