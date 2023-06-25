شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسماعيلية تدعم "الدراويش" بـ5 ملايين جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، منح النادي الإسماعيلي الرياضي، مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه منحه لا ترد، على أن يتم صرف المبلغ على رواتب العاملين بالنادي فقط دون غيرها من المصروفات الأخرى.
وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن ذلك في إطار الدور الهام والرئيسي الذي تقوم به محافظة الإسماعيلية تجاه المنظومة الرياضية على أرض المحافظة بصفة عامة، وبنشاط كرة القدم المتمثل في النادي الإسماعيلي بصفة خاصة، ومن منطلق الدعم الذي تقدمه محافظة الإسماعيلية للنادي لحل الأزمة المالية التي تواجه الإدارة من عدم صرف رواتب العاملين.
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