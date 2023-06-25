شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسماعيلية تدعم "الدراويش" بـ5 ملايين جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، منح النادي الإسماعيلي الرياضي، مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه منحه لا ترد، على أن يتم صرف المبلغ على رواتب العاملين بالنادي فقط دون غيرها من المصروفات الأخرى.