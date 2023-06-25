شكرا لقرائتكم خبر عن 123 هدفا حصيلة أهداف شباب اليد فى دور المجموعات ببطولة العالم باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد للشباب تسجيل 123 هدفا فى دور المجموعات ببطولة العالم المقامة باليونان بعد الفوز فى 3 مواجهات متتالية. وفاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على أصحاب الأرض، ليحصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كل من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى.

تقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو القادم.

توجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان، السبت، استعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وصابر حسين المدير الفنى، وعمرو خليفة المدرب العام، ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى، والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى، ودكتور ماجد مدحت أخصائى العلاج الطبيعى، والحفنى عبد المقصود مخطط أحمال، وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - إسلام راضى - آدم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - أحمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.