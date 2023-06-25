شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ضربات الترجيح بين المصرى وفيوتشر فى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصري إلى نهائي كاس الرابطة بعد الإطاحة بنظيره فيوتشر حامل لقب البطولة، بالفوز عليه بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لينتظر الفائز من الاتحاد وسيراميكا.

وانتهى الوقت الأصلي بين المصري وفيوتشر بالتعادل السلبي في اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح.

وجرد المصري نظيره فيوتشر من لقب كأس رابطة الأندية المصرية التي يحمل لقبها فى نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: "في حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: باسم علي – علي الفيل – سعد سمير – جوزيف نجوين، الوسط: محمد فاروق – مهند لاشين – محمد رضا بوبو، والهجوم: الحاج باري – هشام عادل - أحمد رفعت".

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالي: "في حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: كريم العراقي– عمرو موسى– عمرو سعداوي– اسلام أبو سليمة، والوسط: عبد الرحيم دغموم– الياس الجلاصي– ايزي ايميكا– زياد كمال، والهجوم: مروان حمدي – جريندو".