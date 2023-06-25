شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن مهاجم أجنبى سوبر لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف عمرو بسيونى، مدير تعاقدات نادى بيراميدز، البحث عن مهاجم أحنبى سوبر فى الفترة الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل، استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.

ويبحث بسيونى عن المهاجم الأجنبى السوبر فى عدة دوريات عربية وأفريقية على أمل التعاقد مع مهاجم مميز، يدعم صفوف بيراميدز خاصة فى ظل رحيل التونسى فخر الدين بن يوسف.

ويرحل فخر الدين بن يوسف، عن صفوف الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، وذلك نظرًا لانتهاء تعاقده مع ناديه، ولم يدخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات مع اللاعب التونسى لتجديد عقده الفترة المقبلة، ليرحل عن الفريق ويصبح حرًا فى تحديد مصيره بالفترة المقبلة، نظرًا لانتهاء تعاقده مع بيراميدز.

ويستأنف بيراميدز، اليوم السبت، تدريباته بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم 28 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 32 من بطولة الدوري.