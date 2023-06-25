شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد اليوم لمواجهة بيراميدز فى الدورى بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح لاعبى الفريق السكندرى راحة اليوم الأحد، بعد الخروج من كأس مصر أمام النجوم في المباراة التى جمعتهما السبت على استاد الإسكندرية وانتهت بفوز النجوم بهدف نظيف.

ويستعد سموحة اليوم لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

وودع سموحة بطولة كأس مصر على يد فريق النجوم بهدف نظيف، في إطار دور الـ16 من المسابقة، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد الإسكندرية.

شهد الشوط الأول تفوقا واضحا لفريق سموحة، الذى لاحت له أكثر من فرصة لهز شباك النجوم، أبرزها انفراد حسين فيصل بالمرمى إلا أنه أضاع فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تصدى حارس النجوم للكرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، تحسن أداء النجوم ونجح نور علاء فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 68 بعدما راوغ شريف رضا مدافع سموحة ووضع الكرة ببراعة فى مرمى الفريق السكندرى، وفشلت محاولات سموحة للعودة للمباراة لتنتهى بفوز النجوم بهدف نظيف، ليصعد النجوم لمواجهة انبى فى دور الـ8 بكأس مصر.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.