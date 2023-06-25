شكرا لقرائتكم خبر عن زد يخوض مبارياته فى الممتاز على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار مسئولي نادي زد على استمرار اللعب على استاد القاهرة، خلال خوض منافسات الموسم الجديد، في الظهور الأول للفريق بالدوري الممتاز.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، تجديد مجلس إدارة ناديه الثقة في مجدي عبد العاطي للاستمرار في قيادة الفريق خلال مشاركته الأولى في الدوري الممتاز، بعد نجاحه في الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الحالي.

وأشار صلاح الدين إلى أن مجلس الإدارة قرر تجدد الثقة في مجدي عبد العاطي وجهازه المعاون بالكامل للاستمرار في قيادة الفريق الصاعد بالدوري الممتاز، بعد مساهمتهم في مساعدة زد نحو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وأوضح أن مجدي عبد العاطي يحظى بثقة مجلس إدارة النادي بالكامل من أجل قيادة الفريق نحو خلال الموسم المقبل ومنحه الصلاحيات الكاملة لتحقيق طموحات الفريق في مشاركته الأولى بدوري الأضواء والشهرة.