شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف تدريبات منتخب الجودو استعدادا للبطولة العربية بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، تدريبات منتخب الجودو استعدادا للبطولة العربية، والتى تقام بمدينة العلمين أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد العربى للجودو عن موعد انطلاق البطولة العربية للجودو، حيث إنه من المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 12 إلى 18 أغسطس القادم بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية لإقامة البطولات بمصر.

من جانبه أكد مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو، أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضيين يستحق توجيه الشكر إلى سيادة الرئيس لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

وأضاف مرزوق محمد أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارسة الرياضة، فى ظل وجود داعم وسند لهم، إضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل أقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر خفاقا فى المحافل الدولية.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه، أن الاهتمام الرئاسى سيكون مسئولية على عاتقنا وعهد لبذل ما بوسعنا لزيادة قاعدة ممارسى الرياضة وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الأبطال.