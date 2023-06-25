شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كهربا والشحات للمشاركة مع الأهلى فى مباراة منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة في مباراة فريقهم ضد منتخب السويس اليوم الأحد في دور الـ62 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة.

وقام الجهاز الفني للأهلي بإراحة محمود كهربا في مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري ضمن سياسة التدوير بين اللاعبين، قبل أن يستقر على عودته في مباراة الغد.

فيما يعود كريستو للمشاركة مع الأهلي، بعدما غاب عن مباراة حرس الحدود؛ بسبب مشاركته في مباراة منتخب تونس ضد نظيره الجزائري.

ولم يحسم الجهاز الفني موقف الثنائي من المشاركة الأساسية في مباراة منتخب السويس أو الدفع بهم كبدلاء خلال أحداث اللقاء.