شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السياحة: جوارديولا كافأ نفسه بزيارة مصر بعد التتويج بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، وعد أسرته بزيارة مصر حال الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقال عمرو القاضى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "جوارديولا ليس النجم العالمى الأول الذى يزور مصر ولن يكون الأخير".

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة: "جوارديولا هو من اختار مصر لقضاء إجازته مع أسرته، وقرر مكافأة نفسه بزيارة مصر مع أسرته".

وتابع عمرو القاضى: "بيب جوارديولا وعد أبناءه وأسرته بزيارة مصر لو فاز بدورى أبطال أوروبا، لذلك نفذ وعده بزيارة آثار مصر".

واستطرد رئيس هيئة تنشيط السياحة: "عرضنا كل الإمكانيات لتجهيز برنامج سياحى لجوارديولا من أجل إسعاده هو وأسرته ليكون وجه لتنشيط السياحة في العالم".

ووسط أجواء من السعادة الكبيرة بزيارة مصر والاستمتاع بسحر الحضارة المرية القديمة، عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي، يزور المدرب الأسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته مصر فى تلك الأيام لقضاء رحلة إجازة سياحية تكون ذكرى تاريخية له ولأسرته فى موسم للتاريخ حققه فى كرة القدم فى أوروبا، بتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مع الفريق الذي يدربه.

وشملت رحلة بيب جوارديولا فى الأقصر وصوله للمطار صباحاً، برفقة أسرته لقضاء إجازة لمدة 24 ساعة في الأقصر، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة فى العالم، وكان فى استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر.