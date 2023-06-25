شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدرس مباريات سيراميكا بحثاً عن انتصار جديد للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى ، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

وصحح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني للطلائع، أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة البنك الاهلى التي خسرها الفريق بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر وذلك لعدم تكرارها في مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

وتخطى البنك الأهلي عقبة طلائع الجيش، بالفوز عليه (8-7) بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب جهاز الرياضة في دور الـ16 لكأس مصر.

وتقدم الطلائع بهدف كريم طارق في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق أحمد ياسر.

ولجأ الفريقان لضربات الترجيح التي تحولت إلى ماراثون، حيث سجل للطلائع كل من: محمود وادي وكريم حلاوة وأحمد متعب وخالد سطوحي ومحمد فتح الله وعلي محمد والحارس عمر رضوان، بينما أهدر محمد حتحوت وإسلام محارب ومحمود وادي.

في المقابل، أحرز للبنك الأهلي: كريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمد هلال (مرتين) ومحمود الجزار ومحمد فتحي وإيزاك يعقوبو والحارس محمد أبوجبل، فيما أضاع سعيدو سمبوريه ومحمود سيد.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي أمام الاسماعيلى بهدف دون رد مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.