شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام غزل المحلة، بعدما حقق الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.