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موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام غزل المحلة، بعدما حقق الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة .

 

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري 
يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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