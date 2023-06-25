شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يصحح أخطاء لاعبى فاركو بعد ثلاثية الزمالك استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة طارق العشري على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الزمالك الاخيرة بكأس مصر، والتى خسرها الفريق بثلاثية مقابل هدف، لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.