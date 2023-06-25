شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يصحح أخطاء لاعبى فاركو بعد ثلاثية الزمالك استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة طارق العشري على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الزمالك الاخيرة بكأس مصر، والتى خسرها الفريق بثلاثية مقابل هدف، لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.
ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.
وقاد العشرى فاركو فى 19 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط وحصد 28 نقطة.
ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا ثم خسر من بيراميدز بالدوري وأخيراً من الزمالك بثلاثية مقابل هدف ليودع كأس مصر.
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