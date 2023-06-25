مفاجأة في رحيل بنزيما لاتحاد جدة.. ماذا استفاد ريال مدريد؟

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم السبت، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق برحيل الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد.

وأعلنت كافة وسائل الإعلام الرياضية رحيل بنزيما عن ريال مدريد، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم، وانضم لصفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن رحيل بنزيما عن ريال مدريد لم يكن بشكل مجاني كما أشيع، لأنه كان مرتبطا مع الملكي، بعقد يمتد حتى صيف 2024، تم تفعيله بشكل فوري، عقب فوزه بالكرة الذهبية.

وأضاف التقرير، أن هذا الأمر يفسر لماذا كان رحيل المهاجم الفرنسي سريعا ومفاجئا، كما أن حفل الوداع كان باردا نوعا ما.

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن اتحاد جدة دفع قيمة مالية، مقابل الحصول على خدمات بنزيما، لم يتم الكشف عنها.

وتعاقد ريال مدريد، مع الإسباني خوسيلو ماتو، مهاجم إسبانيول، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء لتعويض رحيل بنزيما.

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