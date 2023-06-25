شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي مكثف لتجهيز إسلام عطية فى المصري قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إسلام عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد تعرض اللاعب مؤخراً للإصابة بتمزق خفيف فى العضلة الأمامية استوجب معه الحصول على راحة سلبية قبل الخضوع للبرنامج التأهيلي.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الظور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.