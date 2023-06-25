شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بالتركيز فى مباراة غزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من لاعبي فريقه غلق ملف الفوز علي فاركو بنتيجة 3 / 1 فى مسابقة كأس مصر، والتأهل لدور الثمانية، والاستعداد جيدا لمواجهة غزل المحلة الثلاثاء المقبل، فى مسابقة الدورى الممتاز، وشدد أوسوريو على ضرورة التركيز فى لقاء المحلة، خاصة أن المحلة يرغب فى الفوز وحصد النقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط، ما سيصعب اللقاء.

فى سياق آخر، يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنهاء ملف التعاقدات الجديدة التي ينوى الأبيض الحصول عليها من أجل التجهيز جيداً لخوض غمار منافسات البطولة العربية.

واستقر أوسوريو على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتي يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سينافس عليها في الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.

وعقد أوسوريو جلسة مع مسئولي الكرة بالقلعة البيضاء، حدد خلالها المراكز التى تحتاج لتدعيم، ورصد فى الوقت الحالي 4 مراكز فى الفريق الأبيض تحتاج لدعمها بصفقات مميزة، وبدأت إدارة الكرة التحرك بقوة فى هذا الملف، من أجل تلبية طلبات المدرب الكولومبي، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى بناء فريق قوى يتمكن من إعادة البطولات للقلعة البيضاء من جديد.