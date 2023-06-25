شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر فى أمم أفريقيا اليوم الأحد 25 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر مشواره فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، بمواجهة قوية أمام النيجر على ملعب طنجة في المغرب.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية المثيرة للجدل قبل انطلاقها، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل مباراة الليلة من أجل تحفيزهم، خاصة أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن في مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته في المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد .

واستبعد "كاف" منتخب الجابون وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.

ويتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر في كأس أمم أفريقيا للشباب

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب النيجر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب طنجة بالمغرب

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر في كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام النيجر ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.