شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم، الأحد، بمقر الفريق بالجبل الأخضر، استعدادا للقاء المرتقب للفريق أمام الداخلية، وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، صفحة كأس مصر مؤقتاً، وذلك بعد تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.

وبدأ جهاز المقاولون استعداداته للقاء المرتقب أمام الداخلية في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

من جانبه، أشاد محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا، بعد الفوز بهدف نظيف في مباراة دور الـ 16.

وقال عادل فى تصريحات تليفزيونية، إن المقاولون يملك مدرباً قديراً وهو شوقي غريب الذي يسيطر على غرف الملابس بشكل أكثر من مميز.

وأوضح أن المقاولون قرر الاعتماد على الناشئين بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وأكد أن المال لا يصنع البطولات والتاريخ لن يتم قياسه بالأرصدة البنكية بل بتحقيق الألقاب وهي رسالته للاعبي الكرة المصرية.

واختتم عضو المقاولون:" سنكرر تجربة محمد صلاح ومحمد النني وسنمنح الفرصة للناشئين واللاعبين الواعدين في المرحلة القادمة".