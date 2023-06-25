شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية فى الطلائع لمواصلة الانتصارات بالدوري أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استكمال مسيرة الانتصارات في الدوري أمام سيراميكا، فى ظل صعوبة المباراة التي تأتى في الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي أمام الإسماعيلى بهدف دون رد مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

وتخطى البنك الأهلي عقبة طلائع الجيش، بالفوز عليه (8-7) بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب جهاز الرياضة في دور الـ16 لكأس مصر.

وتقدم الطلائع بهدف كريم طارق فى الدقيقة 5، قبل أن يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق أحمد ياسر.

ولجأ الفريقان لضربات الترجيح التي تحولت إلى ماراثون، حيث سجل للطلائع كل من: محمود وادي وكريم حلاوة وأحمد متعب وخالد سطوحي ومحمد فتح الله وعلي محمد والحارس عمر رضوان، بينما أهدر محمد حتحوت وإسلام محارب ومحمود وادي.

في المقابل، أحرز للبنك الأهلي: كريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمد هلال (مرتين) ومحمود الجزار ومحمد فتحي وإيزاك يعقوبو والحارس محمد أبوجبل، فيما أضاع سعيدو سمبوريه ومحمود سيد.