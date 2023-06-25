شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يمد معسكره فى برج العرب استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى الأربعاء المقبل، استعداداً لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري العام.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الظور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.