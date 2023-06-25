شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرحب بعودة المعارين لتدعيم صفوف الزمالك.. وفيصل خارج الخطة والان مع تفاصيل الخبر
وخرج أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأبيض المعار لصفوف البنك الأهلي، من خطة العودة للزمالك بنهاية الموسم الجاري، بسبب ارتباط اللاعب بعقد إعارة لصفوف البنك لمدة موسمين، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يجعل اللاعب خارج خطة العودة فى الوقت الحالي، ليستكمل عقده مع فريق البنك حتي نهاية الموسم المقبل، وتعد عودة المعارين لصفوف الزمالك فى الموسم المقبل دعم لمراكزى الدفاع والوسط مما سيساهم في تقوية صفوف الفريق بعناصر خبرة مثلا محمود علاء ويوسف أوباما.
وتنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، ويبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .
وفي حال تأهل الزمالك لدور الثمانية يلعب 6 أغسطس، والدور قبل النهائي 9 أغسطس، ثم النهائي يوم 12.
ويشارك الزمالك فى البطولة العربية، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقى النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.
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