شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى ومنتخب السويس اليوم الأحد 25 / 6 / 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

ألقاب الأهلى فى كأس مصر ألقاب الأهلى فى كأس مصر يمتلك الأهلى 38 لقبا لبطولة كأس مصر، أولها فى موسم 1924-25 وآخرها موسم 2021-2022 ، وأحرز المارد الاحمر مركز وصيف كأس مصر 16 مرة بفارق 10 ألقاب كاملة عن غريمه الأبدي الزمالك.

أرقام الأهلى فى بطولة الكأس

شارك الأهلى في 91 نسخة من كأس مصرتوج بـ 38 لقبا لعب 343 مباراة فاز في 255 وتعادل في 42 وخسر 46 لقاء سجل 777 هدفا تلقت شباكه 256 هدفا خرج بشباك نظيفة في 169 مباراة لم يسجل فى 38 لقاء.

76 منافيا للأهلى فى كأس مصر

واجه الأهلى 76 منافس ببطولة كأس مصر، بما فيهم منتخب السويس منافس الليلة.

ويلتقي الفائز من الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في ختام مباريات دور الـ 16. مشوار منتخب السويس فى كأس مصر مشوار منتخب السويس فى كأس مصر مباراة الليلة تمثل بداية مشوار الأهلى حامل اللقب في النسخة الجديدة في كأس مصر فيما خاض منتخب السويس مباراتين في البطولة كانت الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية وحقق الفوز 6-5 بركلات الترجيح ثم تخطى عقبة بورتو السويس 4-3 بركلات الترجيح أيضاً. مواجهات الأهلى ومنتخب السويس مواجهات الأهلى ومنتخب السويس تعد هذه هي المباراة الخامسة بين الأهلي ومنتخب السويس، وجميع الوقائع السابقة أتت في الدوري المصري، ولم يسبق للسويس تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، بواقع 3 هزائم وتعادل وحيد. في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0. أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف. أفضل انجازات منتخب السويس أفضل انجازات منتخب السويس لعب منتخب السويس في الدوري الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 ووصل لنهائي كأس مصر 1989\1990 ولكنه خسر المباراة أمام المقاولون العرب 2-1 وفاز بالمركز الرابع في كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 ولكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعب غير مقيد ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدوري الدرجة الثانية. وتعد أفضل إنجازات منتخب السويس تحقيق المركز الرابع في الدوري المصري مرتين كما توج وصيف كأس مصر مرتين في تاريخه.

الداخلية ينتظر الفائز من الأهلى ومنتخب السويس

أكبر فوز للأهلى فى الكأس

يعد أحمد مكاوى هداف الاهلى بالكأس برصيد 35 هدفاً فيما يعد هادى خشبة أكثر لاعبى الاهلى مشاركة في الكأس برصيد 34 مباراة ويعد 13-0 أكبر فوز للأهلى في الكأس وكان أمام الجونة

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومنتخب السويس

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.