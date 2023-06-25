شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يواجه المنيا فى أولى مواجهات الدورة الثلاثية المؤهلة للمحترفين أ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بروكسى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، فريق المنيا باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين أ فى القسم الثانى لكرة القدم.

ويدخل فريق بروكسى اللقاء ممثلا لمجموعة بحرى والإسكندرية، بعدما احتل المركز السادس فى جدول المجموعة، فيما يدخل المنيا اللقاء ممثلا عن مجموعة الصعيد بعدما حسم تأهله فى الجولة الأخيرة على حساب كيما أسوان.

ويتأهل من هذه الدورة فريقين من الثلاثى بروكسى والمنيا والمصرية للاتصالات لدوري المحترفين أ، ويهبط الثالث لدوري المحترفين ب.

وضمن 16 ناديا التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادي حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، بالإضافة إلى المتأهلين من هذه الدورة الثلاثية ليكتمل 20 فريقا في الموسم المقبل.