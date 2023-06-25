شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير باهر المحمدى من مواجهة الإسماعيلى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الاختبار الطبي مصير باهر المحمدى قائد الاسماعيلى من مباراة أسوان المقبلة فى الدوري، ووضع الجهاز الطبى للدراويش برنامجاً تأهيلياً لتجهيز اللاعب لمواجهة تماسيح النيل، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويعانى باهر المحمدى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، إلى جانب التهاب عضلات الحوض، ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل باهر المحمدى راحة سلبية لمدة 4 أيام من التدريبات بناء على طلب من الجهاز الطبى للفريق لمحاولة تجهيزه لمواجهة أسوان.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.