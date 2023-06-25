شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس مصر الليلة أمام منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره منتخب السويس فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها للمرة الثامنة والثلاثين فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة.

ويلتقي الفائز من الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية فى ختام مباريات دور الـ 16.

مباراة الليلة تمثل بداية مشوار الأهلى، حامل اللقب، فى النسخة الجديدة فى كأس مصر، فيما خاض منتخب السويس مباراتين في البطولة، كانت الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية وحقق الفوز 6-5 بركلات الترجيح، ثم تخطى عقبة بورتو السويس 4-3 بركلات الترجيح أيضاً.

وعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الليلة والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالالقاب المحلية والأفريقية.

وحذر كولر لاعبيه من خطورة التهاون أمام منتخب السويس الليلة بإعتبار أن المنافس مغمور وليس من فرق الدوري الممتاز.

وينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء أمام منتخب السويس حيث يرغب في تجربة أكثر من لاعب لم يحظى بفرصة المشاركة كثيراً الفترة الماضية بسبب ضغط وحساسية المباريات وفي مقدمتهم ، الحارس الثاني على لطفي وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وشادي حسين وغيرهم.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ثم استأنف الأحمر منافسات الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.

في المقابل طالب الجهاز الفنى لمنتخب السويس لاعبيه بخوض مباراة الاهلى لتحقيق مفاجأة عن طريق الإطاحة بحامل اللقب والبطل المتوج على عرش أفريقيا للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم الفنية والبدنية، وأنهى منتخب السويس مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، محتلا المركز التاسع برصيد 41 نقطة

وتعد هذه المباراة الخامسة بين الأهلي ومنتخب السويس، وجميع الوقائع السابقة أتت في الدوري المصري ، ولم يسبق للسويس تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، بواقع 3 هزائم وتعادل وحيد.

في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0.

أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف.

لعب منتخب السويس في الدوري الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 ووصل لنهائي كأس مصر 1989\1990 ولكنه خسر المباراة أمام المقاولون العرب 2-1 وفاز بالمركز الرابع في كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 ولكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعب غير مقيد ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدوري الدرجة الثانية.

وتعد أفضل إنجازات منتخب السويس تحقيق المركز الرابع في الدوري المصري مرتين كما توج وصيف كأس مصر مرتين في تاريخه.